Psicòlegs analitzaran un possible cas d'abusos sexuals a un nen de Manresa

Un equip de psicòlegs iniciarà una sèrie d'entrevistes al nen d'11 anys de Manresa que fa un mes va manifestar haver estat víctima d'abusos sexuals per part del responsable d´un establiment públic de la ciutat.

L'exploració psicològica del menor servirà per determinar la veracitat dels fets. En cas que l'informe conclogui que els abusos sexuals efectivament es van produir, aleshores la família de la víctima podrà denunciar l'home als jutjats, per dur-lo a judici.

Així ho han explicat a Regió7 els Mossos, que van fer les diligències inicials del cas. Mentre no es conegui el resultat de l'informe, no hi haurà cap denúncia.