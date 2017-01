Condemnen un manresà per vendre les joies que la seva nòvia robava a l'àvia

El Jutjat Penal número 2 de Manresa ha condemnat a un any de presó un jove manresà que va vendre en diferents joieries de la ciutat les joies que la seva nòvia, menor d'edat, anava robant a la seva àvia. El noi va aconseguir amb les vendes un total de 2.000 euros, que va entregar a la noia.

Els fets, segons la sentència de conformitat, van tenir lloc ara fa un any i mig, entre els mesos de juliol i de setembre del 2015. La nòvia, una manresana menor d'edat, va anar robant en diferents ocasions les joies que la seva àvia tenia guardades a casa seva, situada al passeig Pere III de Manresa. A mesura que anava sostraient les joies, les anava entregant al seu company sentimental, Alex C. S., major d'edat i amb antecedents penals. Era el noi qui s'encarregava de vendre-les en joieries de la ciutat, ja que la noia, segons la sentència, no podia fer-ho perquè era menor d'edat.

D'aquesta manera, el condemnat es va adreçar fins a vuit vegades a diverses joieries manresanes, principalment a un establiment de la Muralla del Carme, i hi va vendre nombroses arracades, una cadena d'or, cinc braçalets, un rellotge, tres creus i un penjoll, entre d'altres. En total, va aconseguir 2.000 euros. A més, també va vendre un rellotge a una joieria de la Rambla de Barcelona.

Segons explica la sentència, el jove va anar entregant tots els diners a la seva nòvia menor d'edat, que se'ls va gastar «per al seu propi i exclusiu benefici».

El dia del judici, celebrat al Jutjat Penal 2 de Manresa, l'acusat va reconèixer l'autoria dels fets davant de la jutgessa, de manera que el seu advocat va pactar una condemna de conformitat amb la fiscalia, que va rebaixar així la seva petició final.

Un any i un dia de presó



La pena pactada va ser d'un any i un dia de presó. Tot i que la sentència no parla de suspensió de la pena, la defensa l'ha de demanar durant el procés d'execució de la sentència, ja que els antecedents penals que té l'acusat no són computables per aquest cas. La sentència també estableix que el jove ha de pagar les costes del procés judicial.