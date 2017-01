CCOO diu que la conflictivitat pot augmentar a Lledoners si rep presos de la Model

El portaveu de CCOO a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, Òscar Besa, es mostra contrari al trasllat d'interns de la Model al centre bagenc perquè, segons ha dit, "això comportaria més precarietat laboral i més perillositat, no només per als treballadors, sinó també per als mateixos interns que conviuen a la presó". Lledoners seria un dels centres penitenciaris catalans que acolliria una part dels presos de la Model, que pot tancar aquest mateix 2017.

Per això, Òscar Besa ha posat sobre la taula que, si el trasllat de presos no va acompanyat d'un augment de funcionaris que atenguin tots els interns, la situació a Lledoners podria generar "molta més conflictivitat".

Actualment, segons CCOO, a Lledoners hi ha 623 presos i el centre compta amb una plantilla de 300 treballadors. Tot i que l'índex d'ocupació del centre és mitjà, Besa assegura que, fins ara, el Departament de Justícia no l'ha volgut apujar com a "mostra del reconeixement implícit de la mancança de personal que actualment hi ha al centre".

Els sindicats de treballadors penitenciaris de Catalunya temen que el futur tancament de la presó Model de Barcelona, que pot ser aquest mateix any 2017, suposi una major conflictivitat en tots els altres centres penitenciaris de Catalunya, on augmentarà l'ocupació, ara relativament baixa.

Tampoc volen que el trasllat dels funcionaris i interins de la presó de l'Eixample suposi canvis d'ubicació no voluntaris dels treballadors de les altres presons, i alerten que es podria perjudicar la carrera professional d'alguns dels empleats públics.

Tot i que el conseller de Justícia, Carles Mundó, va assegurar aquest dijous que no hi haurà cap acomiadament, els representants sindicals no l'acaben de creure, i li recriminen que el Departament no els hagi informat oficialment de les dates dels trasllats o de com es reubicaran els treballadors públics.

Des del sindicat CSIF, majoritari al sector, el responsable de presons, Juan Luis Escudero, ha assegurat a l´ACN que ja hi ha hagut centres penitenciaris, com Brians 1, als quals s´ha notificat internament que a partir del febrer arribaran els primers interns preventius. Escudero interpreta aquesta ordre interna com una mostra que la Model cada cop rebrà menys presos, i estima que al juliol el centre penitenciari de preventius de Barcelona podria deixar definitivament de funcionar. Davant la manca d´informació oficial, però, reclama al Departament que no "enganyi" els treballadors i exposi quin serà el calendari concret de tancament de la Model.

Els sindicats de Brians també s'hi oposen



Als centres penitenciaris de Brians 1 i 2, a Sant Esteve Sesrovires, aquesta manca d´informació concreta genera "desconfiança" i "intranquil·litat" entre els treballadors, que es mantenen a l´expectativa de saber com es traduirà el possible trasllat de presos preventius. Des de Brians 1, Ivan Buendia, del sindicat CSIF, confirma que el centre té espai lliure per acollir part dels interns derivats de la Model, però adverteix que hi ha diverses cel·les inoperatives perquè els darrers anys no s´han fet tasques de manteniment.

En aquest sentit, el representant sindical a Brians 2, Alberto Gómez, també alerta dels riscos d´omplir totes les places lliures amb interns traslladats, ja que creu que es pot arribar a la "massificació". Gómez recorda que anys enrere es va donar aquesta situació a centres com Quatre Camins i Brians, i assegura que això seria "alarmant" perquè es dispararia la conflictivitat. "Si han de despullar un sant per vestir-ne un altre, tindrem un problema", conclou.

D´altra banda, els representants dels treballadors de Brians 1 i 2 coincideixen a dir que el trasllat dels interns preventius requeriria una reestructuració de diferents àrees de treball dels centres penitenciaris. Buendia ha posat com a exemple el departament de control d´entrades i sortides a Brians 1, on diu que seria "absolutament necessari" habilitar un torn de nit, actualment inexistent. També assegura que caldria ampliar el departament d´ingressos, ja que qüestiona que pugui absorbir un volum de treball més elevat.

Al mateix temps, els treballadors recelen de la redistribució dels interns cap a Sant Esteve Sesrrovires per l´increment de despeses que hi hauria en desplaçaments a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per acudir a les citacions judicials, tenint en compte que la distància és molt superior a la de la Model. Finalment, temen que el tancament del centre de preventius de Barcelona també repercuteixi en els treballadors públics interins, els quals preveuen que acomiadaran per poder oferir places als funcionaris de la Model a qui la Generalitat haurà de traslladar per preservar el lloc de treball. Per evitar totes aquestes situacions, exigeixen que el tancament de la Model vagi acompanyat de la construcció del nou centre penitenciari de la Zona Franca.