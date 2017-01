Demanen cinc anys de presó per al fill de l'alcalde del Pont de Bar per tràfic de drogues

La fiscalia de Lleida demana cinc anys de presó i una multa de 8.847 euros per al fill de l'alcalde de Pont de Bar (Alt Urgell), D.J., per traficar amb cocaïna i marihuana. Els fets es remunten al febrer de l'any passat quan la Guàrdia Civil va escorcollar el seu domicili a Coll de Nargó i hi van trobar amagats prop de 21 grams de cocaïna a l'interior d'una columna i posteriorment, en un magatzem del seu pare, Francesc Jordana, de CiU, 495 grams de marihuana.

Els escorcolls van tenir lloc perquè l'acusat havia estat detingut sota l'acusació de liderar una banda organitzada que es dedicava al contraban de tabac mitjançant autocaravanes i en la qual també estaven implicats el seu pare, la seva dona i un veí de Coll de Nargó i un altre de Tortosa. Al judici que tindrà lloc avui dimarts a l'Audiència de Lleida només es jutjarà el delicte de tràfic de drogues.

L'escorcoll al domicili de l'acusat es va fer el 21 de febrer i la cocaïna que li van trobar tenia un valor al mercat de 1.253 euros. Així mateix, pel que fa a la marihuana, que va ser trobada a l'interior d'un vehicle de l'alcalde de Pont de Bar amb matrícula andorrana, segons l'escrit de fiscalia, tenia un valor al mercat de 2.542 euros. Els escorcolls van anar precedits de l'operació policial batejada amb el nom de Sangla, en què la Guàrdia Civil va desarticular un grup que es dedicava al contraban de tabac i que suposadament estava liderat pel fill de l'alcalde de Pont de Bar. De fet, l'alcalde també va ser arrestat en l'operació però posteriorment va ser posat en llibertat.