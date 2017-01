Una família s'intoxica per una mala combustió d'una caldera, a Esparreguera

Cinc membres d'una mateixa família van patir una intoxicació lleu de monòxid de carboni, probablement a causa d'una mala combustió d'una caldera, aquest dilluns cap a 2/4 de 10 del vespre, a Esparreguera.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís que cinc persones que vivien a l'habitatge situat número 3 del Camí de Can Comelles d'Esparreguera no es trobaven bé i que sospitaven que la causa era la mala combustió de la caldera. Quan els efectius del cos d'emergències van arribar al lloc dels fets van realitzar una revisió de l'immoble i, malgrat que no van trobar cap anomalia, no van poder descartar una mala combustió i una posterior intoxicació, ja que l'habitatge ja havia estat ventilat. Les cinc persones afectades van ser ateses al mateix lloc dels fets per personal del SEM i no van ser evacuats a cap centre sanitari.