L´exalcalde de Vilada nega a la jutgessa haver volgut afavorir el pare d´un regidor

L'exalcalde de Vilada entre els anys 2007 i 2015, Pere Farré (CiU), actualment regidor a l'oposició i membre del Consell Comarcal del Berguedà, va negar ahir davant de la jutgessa haver prevaricat quan va renunciar que l'Ajuntament reclamés el 10% d'una reparcel·lació que, segons la llei d'Urbanisme, pertocava al consistori. El percentatge corresponia a tres finques d'una urbanització promoguda per una immobiliària, Finques Ciutat, que tenia un acord amb el propietari dels terrenys, pare de l'aleshores regidor de Cultura, Martí Picas. La renúncia de Farré, per tant, beneficiava aquesta empresa i la família de Picas, que es van quedar les tres finques.

Pere Farré, però, va defensar ahir la renúncia del 10% de les parcel·les (equivalent a la xifra econòmica de 177.000 euros) perquè, segons va dir, el consistori ja es donava per compensat per un conveni signat l'any 1995, a través del qual Picas va cedir gratuïtament a l'Ajuntament 3.650 m2 d'uns altres terrenys del municipi, on el consistori va construir una part de la nova zona esportiva.

La fiscalia, però, considera que aquell conveni va quedar en paper mullat amb la nova llei d'Urbanisme del 2005, que, segons el seu criteri, obligava l'Ajuntament de Vilada a reclamar el 10% de la reparcel·lació afectada (situada al pla de la Serradora).

De fet, la fiscal va recordar ahir en el judici que tant la secretària com el nou arquitecte municipals ja van advertir Farré d'aquest fet l'any 2008 i que, per aquest motiu, van emetre un informe desfavorable al projecte de reparcel·lació, que Farré va aprovar per drecret. Per això, la fiscal demana per a ell la pena de deu anys d'inhabilitació per a qualsevol càrrec públic relacionat amb interessos municipals.

L'exalcalde, però, va replicar que no va confiar en el criteri de l'arquitecte (que treballa per a diversos ajuntaments del Berguedà) perquè «el vaig veure massa jove i segurament no tenia tota la informació que jo sí que tenia»: és a dir, que Picas ja havia pagat en el seu moment a l'Ajuntament amb ter-renys i que, per tant, el consistori «ja es donava per compensat».

Segons va assegurar, el director general d'Urbanisme de la Generalitat, amb qui es va reunir per abordar aquesta problemàtica, li va aconsellar que, si volia tirar endavant la reparcel·lació sense reclamar-ne el 10%, havia de comptar amb un informe jurídic favorable. Aquest informe va ser en-carregat a un advocat recomanat pels serveis jurídics de Finques Ciutat. El document va justificar la legalitat de la reparcel·lació. «Era un informe que defensava el que jo creia que s'havia de defensar. Sempre vaig actuar de bona fe», va assegurar ahir l'exalcalde.

Per què Pere Farré va encarregar aquest informe jurídic a la part interessada del procés (Finques Ciutat) en lloc de fer-ho als serveis jurídics de l'Ajuntament? Farré va respondre que «no hi confiava»: segons va explicar, quan va accedir al càrrec d'alcalde el 2007, el personal jurídic municipal li va fer fer «proposicions deshonestes». Segons ell, li van suggerir practicar la corrupció municipal a petita escala per «aconseguir diners per als meus capricis» arran d'una operació. Unes paraules «que per desgràcia no van quedar gravades per cap micròfon», segons va dir, però que van portar-lo a desconfiar del personal jurídic, fins a acomiadar-lo. Aquells acomiadaments li van valer un conflicte als tribunals.

I per què Farré no va encarregar l'informe als serveis jurídics que presta la Diputació a tots els consistoris? L'exalcalde tenia ahir respostes per a tot: no ho va fer perquè la Diputació no presta el servei gratuïtament i l'Ajuntament, quan va arribar al càrrec, «tenia 780.000 euros de deute». Per tant, «no teníem diners per poder pagar cap informe», va dir.

Abans de Farré, l'alcaldessa de Vilada era la socialista Carme Cirera. Ahir, en la seva declaració com a testimoni, l'administrador de Finques Ciutat va defensar la vigència del conveni del 1995 i va assegurar que l'alcaldessa Cirera sempre s'havia mostrat a favor que el consistori renunciés al 10%.

Però Cirera va negar-ho en la seva declaració d'ahir. L'exbatllessa va exposar que mai no va donar per fet que l'Ajuntament havia de renunciar al seu 10% i que, quan el 2007 va saber que el nou alcalde Pere Farré pretenia fer-ho així, va ser quan va denunciar els fets.

Sigui com sigui, la problemàtica urbanísitca i la crisi econòmica van acabar impedint a Finques Ciutat poder construir la promoció prevista de 30 cases a la nova urbanització, que sí que estava acabada. «Estic arruïnat. De totes les finques, només n'he pogut vendre dues, i a molt mal preu», va lamentar ahir l'amo de l'empresa davant de la jutgessa.