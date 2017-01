Un sesrovirenc s'enfronta a set anys per tenir milers d'arxius de pornografia infantil

La fiscalia demana set anys de presó per a un veí de Sant Esteve Sesrovires que tenia al seu ordinador milers de fotografies i vídeos de pornografia infantil, que compartia amb altres usuaris a través d'E-Mule. L'home, Juan F. V., serà jutjat aquest dimarts al matí a la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona.

L'escorcoll al seu domicili, per ordre judicial, va tenir lloc el 29 de maig del 2012. Els agents li van analitzar un ordinador que tenia quatre discs interns i també dos discos externs.

En tots aquests dispositius es van localitzar centenars de vídeos i milers de fotografies amb contingut pedòfil, en què apareixien individus practicant sexe vaginal, anal i oral amb menors d'edat, segons la fiscalia. Molts d'aquests arxius els tenia a la memòria dels dispositius i d'altres els compartia a la carpeta Incoming.

En algunes de les fotografies apareixien menors lligades de cordes de cap per avall, amb una cinta o mocador tapant-los la boca, de manera totalment humiliant.

En algunes imatges, segons afegeix el fiscal, apareixien menors d'edat en posicions sexuals explícites, amb gran desproporció dels genitals i amb intervenció d'animals. En alguns casos, les víctimes que apareixien a les fotografies i als vídeos eren nadons.

La fiscalia considera aquests fets com un delicte de distribució de pornografia infantil particularment degradant i vexatòria, per la qual cosa demana per al processat la pena de set anys de presó i a les costes processals.