Demanen quinze anys de presó per intentar matar un veí d'Esparreguera

L'Audiència de Barcelona jutja demà un veí de Castellví de Rosanes, Daniel A. C., acusat d'haver intentat matar un home a Esparreguera amb qui s'havia citat per mantenir-hi relacions sexuals. La fiscalia, que demana quinze anys de presó per a l'acusat, assegura que va agredir-lo amb una barra de ferro i que va intentar cremar-lo després de ruixar-lo amb carburant. El processat es troba en presó provisional per aquest cas.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 14 de setembre del 2015, cap a 1/4 de 7 de la tarda. L'acusat i la víctima ja es coneixien prèviament perquè ja havien mantingut trobades sexuals. Aquell dia, segons el fiscal, es van tornar a citar al pis de la víctima, a Esparreguera.

El processat, però, aquesta vegada hi va acudir amb una bossa de plàstic, a l'interior de la qual hi havia una barra de ferro, un encenedor de cuina i una llauna de líquid inflamable, segons el ministeri fiscal. L'home va amagar la bossa quan va arribar al pis.

Un cop al domicili de la víctima, l'acusat li va dir d'anar a l'habitació. Allà, aprofitant que l'esparreguerí estava tombat al llit, el processat va treure de sorpresa la bar-ra de la bossa i va agredir la víctima dues o tres vegades al cap i al coll, amb l'objectiu, segons la fiscalia, de matar-lo. L'esparreguerí, que no es va poder defensar perquè va rebre l'atac de manera inesperada va intentar tapar-se les ferides mentre Daniel A. C., segons el fiscal, continuava propinant-li cops amb la barra de ferro. L'agredit suplicava que no el matés i es protegia a si mateix amb els braços.

Tot seguit, segons afegeix la fiscalia,Daniel A. C. va agafar la llauna metàl·lica i l'encenedor i li va dir a la víctima: «posa't de genolls, d'esquena, si vols viure». Seguidament, assegura el ministeri fiscal, el va ruixar amb un líquid inflamable i va encendre l'encenedor amb l'objectiu de calar-li foc. Tot i així, la víctima va poder anar fins al balcó a cridar auxili als veïns, per la qual cosa l'acusat va fugir del domicili. Arran de l'agressió, l'esparreguerí va resultar ferit lleu, per diverses lesions al cap, als braços i a l'esquena.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte d'intent d'assassinat. A més a més, li imputa un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que al seu domicili de Castellví de Rosanes hi tenia una pistola i diversos cartutxos. Per tot plegat, el ministeri públic reclama una pena de quinze anys i cinc mesos de presó per a Daniel A. C. Tambe reclama que indemnitzi la víctima amb 600 euros per les lesions que li va provocar.