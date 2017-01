Jutgen tres acusats d'atracar dos menors al centre de Manresa

La fiscalia demana penes d´entre tres i quatre anys de presó per a tres acusats d´atracar una parella de menors d´edat a la plaça de Sant Domènec de Manresa, ara fa fa poc més de dos anys. Tots tres seran jutjats aquest dimecres al Jutjat Penal número 1 de la ciutat.

Els fets, segons l´escrit del ministeri públic, van tenir lloc el 25 d´octubre del 2014, a 2/4 de 2 de la matinada. Els acusats, Juan José J. C., Juan B. F. i Ignacio S. C. es van acostar a les dues víctimes i, després de demanar-los 50 cèntims, els van rodejar per intimidar-los i van arrencar d´una estrebada la bossa de mà de la noia, valorada en 140 euros. A dins de la bossa, hi havia una cartera amb 57 euros.

La fiscalia considera els fets com un delicte de robatori amb intimidació. Per aquest motiu, demana la pena de quatre anys de presó per a un dels acusats, Ignacio S. C., ja que ja té una condemna per fets similars, per la qual cosa li aplica l´agreujant de reincidència. Per als altres dos processats, els demana la pena de tres anys de presó. A més a més, reclama a tots tres que indemnitzin les dues víctimes amb els 197 euros del valor del robatori.