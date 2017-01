Els morts en accident de trànsit baixen el 37% des del 2010

Les víctimes mortals d'accidents de trànsit a Catalunya s'han reduït el 37,8% des de l'any 2010, segons va destacar aquest dimarts el conseller d'Interior, Jordi Jané, que es va fixar com a objectiu que el 2019 aquesta reducció arribi al 45%.

Jané va presidir aquest dimarts la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, que es va fixar com a prioritat per al trienni 2017-2019 arribar el 2019 a una reducció del 45% en la sinistralitat vial a Catalunya respecte a l'any 2010, per complir la previsió de la Unió Europea de reduir el 50% la mortalitat en aquesta dècada.

Segons les dades facilitades pel conseller, durant el 2016 hi va haver 153 víctimes d'accidents de trànsit mortals en vies interurbanes a Catalunya, fet que suposa una reducció del 20,89% respecte a l'any anterior.

La mortalitat per accidents (tenint en compte els morts fins a 30 dies després del sinistre) també es va reduir l'any passat el 13,07%, respecte al 2015, de manera que ha baixat el 37,8% en relació amb l'any 2010, en el qual hi va haver 381 morts per accidents de trànsit a Catalunya.