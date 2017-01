Escoles obertes però transport escolar suspès a bona part del Berguedà

La nevada que ha caigut a Avià ha deixat postals com aquesta D. C.

La nevada que ha caigut fins cap a 1/4 de 12 del migdia al Berguedà ha fet que molts municipis es llevessin aquest dijous amb gruixos de neu considerables. A Vallcebre, per exemple, s'han acumulat gruixos d'uns 20 cm de neu. A Berga, 10 cm i a Avià, 5 cm. Les màquines llevaneus han estat treballant per deixar els carrers del municipi en condicions, però les glaçades fan que els vehicles encara tinguin dificultats per transitar i rellisquin amb facilitat.



La neu ha fet que s'hagi suspès bona part del transport escolar de l'Alt Berguedà i alguns centres, com per exemple, l'institut Alt Berguedà de Bagà, han decidit suspendre les classes d'aquest dijous. En concret, de les 27 rutes de transport escolar al Berguedà se n'han suspès 22. El transport escolar porta habitualment 409 alumnes. Avui només n'ha transportat 53 de Gironella i Puig-reig. N'hi ha 356 que no, de línies de l'alt i baix Berguedà de primària i secundària.



En canvi, a Berga, l'Ajuntament ha informat que manté oberts els accessos a les escoles de la ciutat, i recorda que s'hi ha de circular amb prudència. Durant tota la nit s'ha retirat neu i s'ha escampat potassa pels carrers de la capital berguedana. De totes maneres, segueix nevant amb intensitat a la ciutat. El meteoròleg berguedà Aleix Serra Uró ha informat que la nevada de Berga supera els 5 cm del 2 de febrer de l'any 2012 i assenyala que cal "anar fins l'històric 8 de març de 2010 (40 cm) per trobar-ne una de més important". Serra detalla que, en els últims 25 anys, s'han produït sis nevades d'aquestes característiques: la del 22 de gener de 1992 (20 cm de gruix); 1 de març de 1993 (30 cm); 14 de desembre de 2001 (30 cm); 26-28 de gener de 2006 (30 cm); 6 de gener de 2009 (17 cm); i 8 de març de 2010 (40 cm).





Normalitat als accessos i carrers dels pobles de la Cerdanya

Aiguaneu a punts baixos del Bages

Pel que fa al Pirineu central, la nevada ahir va ser força generosa i, tot i que avui ha estat tímida, s'han acumulat gruixos de més de 20 centímetres arreu de la. La nevada s'ha aturat i a mig matí els principals accessos i carrers dels pobles estaven ja nets. Ha afectat principalment la part oriental de la vall i es manté el transport escolar.D'altra banda, aquest matí també s'ha llevat enfarinats punts elevats del Bages com ara Montserrat, a l'àrea mateixa del monestir (en terme de Monistrol).També estan quedant emblanquinats alguns municipis del Bages, com, i del Moianès. En punts encara més baixos en alçada, com per exemple en punts de, Sant Fruitós de Bages i Sant Joan, s'ha vist caure aiguaneu que no ha arribat a quallar.