Berga viu la nevada més intensa des del 2010 amb gruixos de 10 centímetres

Cotxe colgat per la neu al carrer del Comte Oliba al barri de la Font del Ros de Berga, ahir al matí DANI PERONA

El temporal de neu va deixar, ahir, imatges de postal al Berguedà. La neu que va caure des de dimecres i fins ahir al migdia va generar en municipis de l'alt Berguedà com Vallcebre gruixos de més de 20 centímetres i més de 5 a Avià, al baix Berguedà. A Berga, es van registrar 10 centímetres de neu, el temporal més important des del març del 2010.

Segons les dades aportades pel meteoròleg berguedà Aleix Serra, la nevada a Berga dels dos darrers dies ha superat els 5 centímetres del 2 de febrer de l'any 2012 i ha recordat que cal anar fins a l'històric 8 de març del 2010 (quan van registrar-se 40 centímetres) per trobar-ne una de més important. Serra detalla que, en els últims 25 anys, hi ha hagut sis nevades d'aquestes característiques: la del 22 de gener del 1992 (20 cm de gruix), 1 de març del 1993 (30 cm); 14 de desembre del 2001 (30 cm), 26-28 de gener del 2006 (30 cm), 6 de gener del 2009 (17 cm); i 8 de març del 2010 (40 cm).

A banda de les incidències registrades dimecres al vespre que va explicar ahir aquest diari, la neu va fer que s'hagués de suspendre bona part del transport escolar de l'alt Berguedà i alguns centres, com per exemple, l'institut Alt Berguedà de Bagà, van decidir suspendre les classes. En concret, de les 27 rutes de transport escolar al Berguedà se'n van suspendre 22. El transport escolar trasllada habitualment 409 alumnes i ahir només en va portar 53 de Gironella i Puig-reig. N'hi va haver 356 que no, de línies de l'alt i baix Berguedà de primària i secundària.

Per contra, a la capital berguedana, els accessos als centres educatius i equipaments sanitaris estaven nets des de primera hora del matí després del treball intens que va fer el personal de la brigada durant la nit i una part de la matinada. L'Ajuntament de Berga va mantenir activat el pla d'emergència fins ben entrada la tarda amb dues màquines llevaneu treballant i diversos equips escampant sal. Al llarg del dia, el personal municipal va continuar la neteja de carrers per garantir la mobilitat dels ciutadans.