L´efecte xafarder per un cotxe bolcat a Manresa congestiona encara més la C-55

De Gironella en amunt, l'eix del Llobregat estava totalment col·lapsat per la nevada, però més avall, en un tram entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet de la C-55, la circulació també hi va ser problemàtica durant una bona part del dia. I és que l'operació sortida de cada cap de setmana, que habitualment ja congestiona una via tradicionalment conflictiva, ahir encara es va veure perjudicada per un tercer factor: l'efecte badoc que provocava un cotxe monovolum bolcat en un marge de la C-55, a l'altura del barri dels Comtals.

L'accident va tenir lloc poc després de 3/4 de 10 del matí al punt quilomètric 25,3, en el carril en sentit nord, just a l'altura del pont dels Comtals. En aquest mateix indret, que va quedar reconfigurat arran de les darreres obres a la C-55, ja hi havia hagut un accident semblant el maig passat.

Ahir, per causes que es desconeixen, un cotxe monovolum va sortir de la calçada, per un punt on no hi ha tanca de seguretat i va quedar bolcat al marge, al costat del pont. Els tres ocupants del vehicle, veïns de Cerdanyola del Vallès, van resultar ferits lleus i van ser evacuats pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

El vehicle va quedar bolcat al marge durant la resta del dia, sense que cap grua l'anés a retirar. Això va fer que molts conductors, sorpresos, frenessin en veure el vehicle accidentat. L'efecte xafarder va contribuir a congestionar durant tot el dia una C-55 que ja tenia un gran volum de trànsit de vehicles a causa de l'operació sortida.