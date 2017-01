Un mort i un ferit greu en caure de la cistella d'una grua a Masquefa

Un operari de 31 anys, veí de Piera, ha mort i un altre treballador de 45 anys, veí de Masquefa, ha resultat ferit greu, aquest dilluns al migdia, en un accident laboral a Masquefa, quan la cistella de la grua on es trobaven muntats s'ha tombat i tots dos han caigut al buit, des d'una alçada de sis metres, per causes que s'estan investigant.

Tot seguit, la cistella s'ha despenjat i ha acabat caient damunt d'ells, per la qual cosa han rebut de ple l'impacte, segons han explicat fonts policials a aquest diari.

Els fets han tingut lloc a 2/4 d'1 del migdia a l'Avinguda de la Línia, número 10. Fins a l'indret, hi han treballat tres dotacions dels Bombers, dues ambulàncies del SEM i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local.

El ferit greu ha estat traslladat en un helicòpter del SEM a l'hospital de Bellvitge.

El Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb els procediments habituals en accidents al lloc de treball.