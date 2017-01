Detectors de fum: segurs, barats però poc coneguts

Per menys de 20 euros, es pot comprar per Internet, en una ferreteria o en un centre comercial un senzill dispositiu que adverteix de l´inici de qualsevol incendi, quan encara hi ha temps d´extingir-lo ràpidament. Es tracta dels anomenats detectors de fum, l´ús dels quals fa anys que els Bombers recomanen a tothom, amb l´objectiu d´evitar focs als habitatges. Tot i així, «el seu ús encara és molt poc general. Segurament, per desconeixement», admet Noguera.

Els detectors de fum són dispositius electrònics que, en cas que hi hagi fum a la zona on estan instal·lats, emeten una alarma acústica als ocupants de la llar. Són especialment útils si l´incendi es declara de nit i els habitants del pis estan dormint. S´instal·len de forma senzilla al sostre d´un habitatge i només requereixen una pila com a font d´alimentació.

Tot i que els Bombers afirmen que es poden trobar en ferreteries, alguns establiments de Manresa admeten que no en tenen per falta de demanda. Sí que en comercialitzen, en canvi, empreses de seguretat com Plana Fàbrega.