Ensurt per una petita explosió d'una caldera a un pis de la Font dels Capellans

Els Bombers de la Generalitat han rebut, aquest dimarts quan passaven 5 minuts de les 7 del matí, un avís per una problema en una caldera d'un pis situat al número 9 del carrer de la Font dels Capellans de Manresa. Segons han detallat fonts del cos d'emergències, un veí ha tancat la clau de gas després de veure que la vàlvula de sobrepressió de la caldera no funcionava correctament i, com a conseqüència s'ha produït una explosió molt petita a la caldera. L'incident no ha provocat ferits.

Hores d'ara una dotació dels Bombers es troba al lloc dels fets revisant la caldera i s'ha avisat el servei tècnic de manteniment perquè en faci la inspecció i reparació oportunes.