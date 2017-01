Els focs en llars a la Catalunya central es disparen en dos anys i els bombers no en troben el motiu

Porta ennegrida en un bloc on hi va haver un incendi, el desembre passat.

Porta ennegrida en un bloc on hi va haver un incendi, el desembre passat. Arxiu/David Bricollé

L'any passat hi va haver més incendis d'habitatge que mai a la Catalunya Central: 380, o el que és el mateix, un cada dia, de mitjana. La xifra és el 5% superior a la del 2015 i el 16% més alta que la del 2014 (quan en van ser 326). També el conjunt de Catalunya va registrar l'any passat una xifra rècord de focs de domicili: gairebé 4.500, el 13% més que dos anys abans. A més a més, a tot el país, setze persones van morir a causa d'incendis a la llar, tres més que el 2015 (tot i que el 2014 n'hi havia hagut dues més, 18 en total).

Una de les víctimes va ser un veí de 75 anys d'Olesa de Montserrat, que el 29 de desembre va morir a casa seva com a conseqüència d'un incendi originat en una estufa elèctrica, on l'home havia posat a eixugar roba molla.

«No sabem per què aquesta xifra d'incendis no para de créixer. Però el que sí que sabem és que els aparells de calefacció portàtils són cada hivern una de les causes principals dels focs d'habitatge», explica Carles Noguera, sotsinspector de la Regió d'Emergències de la Catalunya Central, que treballa al Servei de Prevenció dels Bombers de la Generalitat.

Quins són aquests aparells amb risc d'incendi? «Sobretot, les estufes que tenen flama en obert, com les de butà, i les estufes o radiadors que tenen elements d'incandescència, que es posen de color vermell quan s'escalfen», explica Noguera. Aquest tipus d'aparells, afegeix, s'han d'utilitzar amb molta cura: «no s'han de col·locar mai a prop d'elements combustibles com les cortines, els llençols, les vànoves, etc. I mai no hi podem posar a eixugar roba», subratlla Noguera. De fet, aconsella, «com a regla general, davant del dubte, mai no hem d'estendre roba a sobre de radiadors i estufes», excepte si es tracta de radiadors d'aigua (connectats a una caldera de calefacció), l'únic cas en què no existeix el risc.

Noguera assegura que els Bombers no han pogut analitzar per què, any rere any, la xifra d'incendis d'habitatges va creixent quan, paradoxalment, els darrers hiverns han estat menys freds que els d'èpoques anteriors. «És cert que la situació de pobresa energètica que pateixen moltes llars pot haver influït en aquest augment. Però no creiem que sigui la causa directa de l'increment, ja que els incendis d'habitatge afecten tothom: es poden produir a qualsevol llar. Tots tenim el mateix risc de patir-ne un, si ens despistem o cometem imprudències», alerta.

El col·lectiu de la gent gran, reconeix, «continua sent el que té més perill, sobretot si són persones que viuen soles: es poden despistar més fàcilment i, en cas de declarar-se un foc, tenen més dificultats de reacció», explica. Noguera afegeix que, a banda de les estafes, les altres dues causes d'incendi són les sobrecàrregues elèctriques (normalment també a l'hivern) i els focs de cuina (que es poden produir durant tot l'any).