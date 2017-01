Mor un operari a Masquefa en caure d'una grua i rebre l'impacte de la cistella

Un veí de Piera de 31 anys va morir ahir al migdia en un accident laboral a Masquefa, quan la cistella de la grua on era es va balancejar i ell es va precipitar al buit, des d'una alçada de sis metres. Juntament amb ell, també va caure al seu company de feina, un veí de Masquefa de 45 anys, que va resultar ferit greu. Just després, la cistella de la grua va acabar cedint i va caure damunt d'ells.

Els fets, segons van explicar fonts dels Mossos d'Esquadra, van tenir lloc poc després de 2/4 d'1 del migdia, davant d'una casa de l'avinguda de la Línia de Masquefa, en un tram de carrer que fa un fort desnivell. Els dos treballadors eren a l'interior de la cistella, sostinguda pel braç de la grua. Els empleats eren davant del segon pis de l'immoble situat al número 10 del carrer. En aquell moment, estaven prenent les mesures de la façana, que havia de ser reparada d'aquí a uns dies.

Per causes que s'estan investigant, la cistella es va balancejar i, com a conseqüència, tots dos es van precipitar al buit i van caure a sobre de la vorera. Tot seguit, la cistella es va despenjar del braç de la grua i va caure damunt d'ells.

Fins a l'indret, s'hi van desplaçar nombroses dotacions dels Bombers, dels Mossos, de la Policia Local i del SEM, que va intentar reanimar el pierenc sense èxit, fins que van confirmar la seva mort. El masquefí va resultar ferit greu i va ser evacuat en helicòpter a l'hospital de Bellvitge.