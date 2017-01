Roben esquís de l´interior d´un cotxe a Bagà i el deixen accidentat en un marge

Uns desconeguts van entrar a robar en un cotxe aparcat a Bagà, divendres a la matinada, i van sostreure de l'interior del vehicle material d'esquí. Els lladres, a més, van engegar el motor del cotxe i el van deixar accidentat al marge d'un camí, al costat del riu.

Els fets, segons van explicar ahir els Mossos d'Esquadra, van tenir lloc la nit de dijous a divendres, quan el propietari del cotxe, veí de fora del poble, s'allotjava a casa d'un amic seu de Bagà. Tots dos es disposaven a anar a esquiar l'endemà al matí. Durant la nit, però, uns desconeguts van forçar la porta del cotxe i van robar els esquís que hi havia a dins, juntament amb altre material de neu.

No contents amb el robatori, els lladres van aconseguir engegar el motor del cotxe i hi van circular durant uns metres. Es desconeix si volien robar el vehicle o si només hi volien circular durant una estona, ja que es van introduir per un camí sense sortida, de difícil accés. A causa de la neu, el vehicle va patinar i va quedar accidentat al costat del riu. Els lladres van fugir amb els esquís. Els Mossos investiguen l'autoria dels fets.