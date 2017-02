Un noi s'enfronta a 10 anys de presó per tenir relacions amb una nena de 12 anys a Sallent

L'Audiència de Barcelona jutja avui un jove bagenc acusat d'haver tingut relacions sexuals, quan tenia 18 anys, amb una menor de 12 anys, en una zona apartada de Sallent. La nena tenia una discapacitat psíquica del 33%. La fiscalia tipifica els fets com un delicte d'abusos sexuals sobre un menor d'edat i demana per a l'acusat la pena de deu anys de presó.

Els fets, segons l'escrit de la fiscalia, van tenir lloc el 15 d'octubre del 2013, quan l'acusat, Pau N. R., que ara té 21 anys, havia complert feia pocs mesos la majoria d'edat. Cap a les 6 de la tarda d'aquell dia, el jove es va dirigir a Sallent amb el vehicle propietat del seu pare, amb la finalitat de quedar amb la menor, amb un ànim libidinós, segons el ministeri fiscal.

Un cop a la població sallentina, l'acusat va recollir la nena a casa d'una amiga i la va portar a una zona apartada del poble. Segons assegura la fiscalia, tots dos van passar al seient de darrere i el jove li va demanar mantenir relacions sexuals. Segons afegeix el ministeri públic, la menor va acceptar, i ell la va penetrar vaginalment.

La fiscalia constata que, en el moment dels fets, la nena tenia 12 anys d'edat i que el seu coeficient cognitiu estava per sota del límit normal, ja que presentava una discapacitat psíquica del 33%.

Per aquest motiu, el fiscal tipifica el cas com un delicte d'abusos sexuals sobre un menor. El codi penal castiga les persones majors d'edat amb penes d'entre dos i sis anys de presó si realitzen qualsevol tipus d'acció sexual (sigui consentida o no) amb una persona menor de 16 anys. Si la relació inclou penetració, aleshores la pena de presó s'enfila a un interval d'entre vuit i dotze anys de presó. El codi penal preveu que l'acusat sigui castigat a la meitat superior d'aquesta pena quan la persona menor presenti algun tipus de discapacitat, com és aquest cas.

Per aquest motiu, la fiscalia demana per a l'acusat la pena de deu anys de presó i la prohibició d'acostar-se a la menor per un període de deu anys. També reclama que se li imposi una mesura de llibertat vigilada durant vuit anys.