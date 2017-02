Pena mínima per a un dels acusats de cometre al Bages l'estafa dels bitllets tintats

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a cinc mesos de presó Antoine E. E., un dels acusats d'haver comès l'estafa dels bitllets tintats contra dos amos de restaurants del Bages. Els altres dos sospitosos, Gerard Mon M. A. i Achille B. B., estan il·localitzables i, per tant, la jutge ha dictat una ordre de recerca i captura contra ells. Tots tres són d'origen camerunès.

Els fets van tenir lloc el juny del 2010. L'estafa consistia a demanar diners a les víctimes per aconseguir suposadament convertir en bitllets autèntics uns papers tintats de negre, gràcies a l'aplicació d'un líquid. No van aconseguir enredar ningú. L'únic acusat que es va presentar a judici, Antoine E. E., veí de Madrid, va acceptar cinc mesos de presó, que no haurà de complir si no torna a delinquir.