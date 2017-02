Cinc anys de presó per ferir un olesà al coll amb una ampolla trencada

La secció tercera de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a cinc anys de presó un veí de Masquefa que va agredir greument un olesà clavant-li un objecte punxant al coll, concretament el vidre d'una ampolla trencada. L'agressor, Mohamed el Mamouni, de 53 anys d'edat, natural de Tànger (Marroc), ja estava en presó preventiva per aquest cas.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 2 d'octubre del 2014. El condemnat era en una plaça d'Olesa de Montserrat, juntament amb la víctima, Mohamed A., amb qui ja s'havia discutit uns dies abans. Aquell dia, en el transcurs d'una nova baralla, el condemnat va clavar el coll d'una ampolla de cervesa trencada a la part lateral esquerra del coll de la víctima, amb la intenció de matar-lo. Tot seguit, va fugir de l'indret.

Com a conseqüència, l'agredit va començar a sagnar abundosament i va ser atès per terceres persones, que el van traslladar immediatament a l'hospital, amb la qual cosa va poder ser atès de forma ràpida. A causa de l'agressió, l'home va haver d'estar dos dies hospitalitzat i la ferida va tardar un mes a curar-se-li. Com a seqüeles, li ha quedat una cicatriu, dolors i ansietat.

El dia del judici, l'acusat va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va pactar amb la fiscalia i amb l'acusació particular una condemna de conformitat.

D'aquesta manera, l'anoienc va ser condemnat a cinc anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. De moment, l'home ja ha complert prop de la meitat de la pena, ja que estava en presó provisional des del moment en què va ser detingut.

A més a més, la sentència també condemna Mohamed el Mamouni a indemnitzar amb 15.700 euros la víctima per les lesions. A banda, també l'obliga a pagar les costes processals, incloses les de l'acusació particular.