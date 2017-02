Un cotxe s'accidenta en una rotonda d'entrada a Igualada

Un vehicle es va accidentar aquest dimecres cap a les 12 de la mitjanit en una de les rotondes que hi ha a l'entrada d'Igualada. Segons expliquen fonts dels Bombers de la Generalitat, l'accident va tenir lloc a l'enllaç de la C-15 cap a la C-37, a la carretera que ve de Piera i entra a Igualada, però encara en el terme municipal de Vilanova del Camí, quan el vehicle, per causes que es desconeixen no va fer la corba de la rotonda i va quedar aturat sobre el voral.