Detinguts cinc falsos operaris d'una companyia elèctrica que robaven en pisos de l'Anoia i el Baix Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 25 de gener tres homes i dues dones, de nacionalitats marroquina i espanyola, amb edats compreses entre els 18 i els 28 anys, acusats de robar en diversos domicilis de l'Anoia i el Baix Llobregat fent-se passar per operaris d'una subministradora elèctrica. Els arrestats havien treballat com a comercials per la companyia i feien servir els coneixements i les acreditacions caducades per accedir als habitatges. Solien actuar en domicilis de persones d'edat avançada i robaven, fins i tot amb violència, joies i diners. Els arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Els fets es remunten al 25 de gener a les 16.00 hores, quan la policia catalana va ser alertada de què una veïna de 77 anys d'Olesa de Montserrat havia patit un robatori amb violència dins del seu domicili i que just davant de l'edifici de la víctima hi havia el vehicle dels presumptes autors amb un d'ells a l'interior.

La víctima del robatori va detallar a la policia catalana que els lladres s'havien fet passar per operaris d'una companyia elèctrica i que li havien mostrat les acreditacions d'aquesta empresa. La dona els va sorprendre quan agafaven les joies d'una caixa de la seva habitació i en la seva fugida, els lladres l'havien fet colpejat, fent-la caure a terra.

Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles de Mossos d'Esquadra i de Policia Local que localitzar un dels autors del robatori a l'interior del vehicle sospitós. L'home havia estat retingut per dos veïns de la víctima. Els seus còmplices havien fugit corrents en comprovar que el cotxe en què pretenien fugir no funcionava.

Els agents, que van identificar el jove retingut i van escorcollar el vehicle, van trobar a l'interior del cotxe dues credencials d'operaris d'una companyia elèctrica, una de les quals estava al seu nom, i una tauleta gràfica. Davant la troballa, l'individu els va confessar que havia participat en el robatori com a conductor, ja que esperava que els seus còmplices per fugir. Per tot plegat, els agents van detenir l'home i el van traslladar a comissaria.

Per la seva banda, els investigadors van contactar amb la companyia elèctrica i van corroborar que aquestes dues persones havien treballat durant dos mesos del 2016 com a comercials d'una de les seves empreses però que en aquell moment ja no treballaven per a ells. Els presumptes lladres aprofitaven els carnets caducats per assaltar habitatges de gent amb incapacitats i d'edat avançada. Una vegada accedien als domicilis amb l'excusa de mirar els caixetins de la llum o els endolls, una noia distreia les víctimes i els nois aprofitaven per sostreure les joies.

Els investigadors van realitzar les gestions pertinents per a identificar, localitzar i detenir els altres quatre autors dels robatoris, dues dones i dos homes. A més, van esbrinar, gràcies a la documentació trobada a l'interior del vehicle, que la banda havia comès dos furts més amb el mateix 'modus operandi' a Igualada, tot i que les víctimes, també d'edat avançada, no haurien presentat denúncia.