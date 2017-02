Tres anys i mig de presó per robar en un xalet de Sant Vicenç de Castellet

El Jutjat Penal número 1 de Manresa ha condemnat a tres anys i mig de presó un lladre reincident que va entrar a robar en un xalet de la urbanització de Can Xesc de Sant Vicenç de Castellet. L'acusat, Juan Antonio Duran Sánchez, es va endur de la casa un botí valorat en 4.600 euros.

Els fets, segons la sentència de conformitat, van tenir lloc entre els mesos d'agost i setembre del 2013, aprofitant que els propietaris de la casa estaven de vacances. El lladre es va adreçar fins a l'habitatge, situat al carrer de l'Avet, i va saltar la reixa metàl·lica exterior, que va deixar doblegada.

Un cop al jardí, va accedir a l'interior de la casa, tot forçant la reixa de protecció d'una de les finestres i trencant-ne el vidre. Ja a l'interior de l'habitatge, es va emportar una gran quantitat de mobles, d'objectes, d'electrodomèstics i de dispositius electrònics. Tots junts van ser taxats en 4.658 euros.

Posteriorment, l'acusat va forçar el pany del traster de l'habitatge i va accedir a l'interior, i també se'n va endur objectes. A banda del valor del robatori, els danys causats en l'habitatge van ser taxats en 2.312 euros.

La fiscalia demanava inicialment la pena de quatre anys i mig de presó per a l'acusat, per un delicte de robatori amb força en casa habitada, amb l'agreujant de reincidència. El dia del judici, l'acusat, que ja està complint condemna a presó per altres fets anteriors, va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va pactar una pena de conformitat amb el fiscal.

La condemna pactada va ser de tres anys i mig de presó, pena que s'afegirà a la que ja estava complint actualment.