Un accident talla un carril de l'A-2, a Esparreguera

Un accident ha tallat durant 15 minuts un carril de l'A-2, en sentit Barcelona, a l'alçada d'Esparreguera, aquest dilluns al matí. Segons fonts del Servei Català del Trànsit (SCT), l'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 581, quan passaven 20 minuts de les 8, i tot apunta, segons expliquen, que no hi ha persones ferides. La via ha estat tallada durant un quart d'hora i hores d'ara ja estan oberts tots els carrils en sentit sud i s'està normalitzant la circulació.