Els retards ja són superiors als 90 minuts a la línia R4 de Renfe

La línia R4 de Rodalies (que cobreix el tram Sant Vicenç de Calders - Manresa) de Renfe registra retards superiors als 90 minuts a causa d'una incidència que s'ha produït en el subministrament elèctric a les instal·lacions entre les estacions de Barcelona Sants i L'Hospitalet a quarts de 10 d'aquest matí de dilluns i que hores d'ara encara no ha estat reparada.

La circulació de trens ha quedat interrompuda en aquest tram cap a 2/4 de 10 d'aquest dilluns al matí i cap a 2/4 de 12 s'han evacuat els passatgers dels cinc trens que havien quedat aturats per avaria a l'alçada de Barcelona Sants-L'Hospitalet. D'aquests cinc trens, un era de la línia R4. Els passatgers han realitzat el transbordament cap al metro per poder agafar un tren que els portés fins al seu destí. Hores d'ara, i segons fonts de Renfe, en el tram afectat els trens continuen circulant per via única, per la qual cosa, se segueixen acumulant retards, que afecten les línies R1, R3 i R4.