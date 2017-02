Els nous horaris de Renfe s'estrenen amb retards d'una hora i mitja per una avaria

Era el dia que Rodalies Renfe inaugurava nous horaris i, a més a més, escurçava quatre minuts el temps del trajecte entre Manresa i Barcelona. Però una enèsima avaria a tota la xarxa va fer saltar pels aires l'estrena. Resultat: els usuaris de la línia de Manresa, en lloc d'arribar quatre minuts abans a Barcelona, hi van arribar, en alguns casos, una hora i mitja tard.

Tres línies en total (R1, R3 i R4) es van veure afectades ahir al matí per un problema al sistema d'electrificació entre Sants Estació i l'Hospitalet de Llobregat. Segons Renfe, la incidència es va produir a les 09.20 hores i, al punt del migdia, la circulació només estava operativa per una de les dues vies. L'aturada del servei va deixar atrapats passatgers en diversos combois, entre els quals provinents de Manresa, els passatgers dels quals van haver de ser evacuats a altres trens. A més, es va optar per reduir les freqüències de pas (amb dues per tren i sentit) per evitar que es multipliquessin els retards. Els viatgers d'aquestes línies se'ls va encaminar a mitjans alternatius al tram Sant Andreu Arenal-Cornellà, principalment al metro.

La circulació ferroviària no va quedar restablerta fins a 3/4 d'1 del migdia, un cop resolta l'avaria. El trànsit de trens, però, no es va normalitzar fins a les 6 de la tarda. Adif va obrir una investigació per determinar les causes de la incidència. L'ens gestor d'infraestructures i Renfe van mobilitzar tècnics i material mòbil i especialitzat per dur a terme en un primer moment el transbordament dels viatgers dels trens aturats i posteriorment realitzar les operacions necessàries per a la reposició de les instal·lacions afectades.

El conseller de Territori, Josep Rull, va dir que l'avaria és «imputable» a Adif pel mal estat de les infraestructures però va acusar Renfe de no informar els usuaris. «No pot ser que es tingui la gent tancada durant més de mitja hora en un tren i ningú no els expliqui absolutament res», va insistir. Rull va aprofitar també per reclamar, novament, el traspàs del servei a la Generalitat. «Volem que hi hagi el traspàs definitiu. Estem tips de donar les culpes a Madrid perquè això no resol que els usuaris no tinguin el problema», va dir.