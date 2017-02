Tallat un carril de l'eix Transversal en sentit Vic, per un accident

Un dels dos carrils de l'eix Transversal (C-25) de Manresa en direcció Vic ha quedat tallat aquest dimarts al matí a causa d'un accident. Un vehicle ha sortit de la via, a l'alçada de Muntanyola (ja a la comarca d'Osona) i a conseqüència de l'accident es restringeix el pas en un dels dos carrils. Per tant, la via que connecta el Bages amb Osona registra retencions de trànsit entre el quilòmetre 168 i el 167.