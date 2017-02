Tres canvis de tren i dues hores i mitja de viatge, el periple d'una manresana per arribar a Barcelona

Dues hores i mitja de viatge i tres canvis de tren (sense comptar el metro) per poder anar de Manresa a Barcelona. Aquest va ser el viacrucis d'ahir al matí de la jove manresana Núria Montanyà, una de les moltes persones bagenques que es van veure afectades per la incidència de Renfe. Montanyà esperava poder escurçar ahir el trajecte quatre minuts, gràcies a l'estrena dels nous horaris de Renfe, però es va trobar, en canvi, amb retards d'una hora i mitja.

Montanyà, que va sortir de l'estació de Renfe de Manresa a les 9.25 per anar a classe d'anglès a Barcelona, va acabar arribant a la Ciutat Comtal a les 12. I la classe, evidentment, se la va perdre.

Els problemes, segons relatava, ja van arribar a Terrassa: «per megafonia ja ens han advertit que s'havia produït un problema elèctric a l'estació de Sants i hem estat deu minuts aturats a Terrassa. Després, hem canviat de comboi». Montanyà explicava que cap a les 10.40 el tren va arribar a Sabadell, on els passatgers van haver de repetir l'operació: canviar de tren. «Aquest cop, hem anat drets, perquè estava molt més ple», deia.

A Montcada, Renfe va fer canviar, per tercera vegada, tots els passatgers de tren. Montanyà relatava que, en aquest cas, «hem hagut de canviar d'andana pel mig de les vies i ajudar persones amb poca mobilitat a pujar i baixar». Cap a 2/4 de 12, el tren va deixar gent a l'estació «perquè no hi cabia ningú més» i es va aturar a Sant Andreu Arenal. «Allà, s'ha acabat el trajecte i ens hem hagut d'espavilar amb el metro», concloïa.