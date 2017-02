Un grup de senglars provoca un accident a la C-55, a Manresa

Un grup de porcs senglars va causar un accident, dilluns a la nit, a la carretera C-55, a l'altura dels Comtals, a Manresa. En el succés s'hi van veure involucrats dos vehicles, un de conduït per un veí de Sant Vicenç de Castellet i un altre per un veí de Castellgalí. En els fets, va resultar ferit lleu un dels ocupants d'un dels vehicles, que va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa com a mesura de precaució. A causa del xoc, van resultar morts dos dels senglars.