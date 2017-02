L'acusat d'intentar matar dos nois a Manresa en una baralla s'enfronta a 18 anys de presó

L'apunyalament a dos joves en una baralla al carrer de Santa Llúcia de Manresa, l'estiu del 2014, va arribar aquest dimarts a judici. El presumpte autor de les ganivetades, Juan Manuel P. L., de 21 anys i de nacionalitat espanyola, va reconèixer almenys haver apunyalat una de les víctimes, però va assegurar que ho va fer en defensa pròpia. La fiscalia i l'acusació particular, que representa un dels lesionats, van demanar per a ell, però, una pena total de 18 anys de presó, per dos delictes d'intent d'homicidi, ja que consideren que Juan Manuel P. L. va apunyalar els dos joves amb la intenció de matar-los. El judici, celebrat a l'Audiència de Barcelona, va quedar vist per a sentència.

L'advocada de l'acusat, però, va demanar l'absolució assegurant que no hi ha proves solvents que desacreditin la versió exculpatòria que va donar el processat. I va recordar que els dos lesionats són delinqüents habituals de Manresa, tal com va reconèixer en el judici un mosso d'esquadra. De fet, en la seva declaració com a testimonis, els dos agredits es van presentar a judici emmanillats, ja que actualment són a la presó per delictes comuns.«Ni tots són tan sants, ni tots són tan dolents», va etzibar la lletrada.

Els fets van tenir lloc el 25 de juliol del 2014 cap a 1/4 de 10 de la nit al carrer de Santa Llúcia, a prop de la Baixada dels Drets, on va començar una baralla entre un grup de joves d'ètnia gitana i un altre d'origen marroquí. Segons la fiscalia, durant la baralla, Juan Manuel P. L. va propinar una ganivetada al tòrax a un dels joves marroquins, i en va clavar cinc més al tòrax d'un altre noi marroquí que havia sortit a ajudar-lo. D'aquestes cinc punyalades, tres van ser profundes.

Segons la fiscalia, tant un agredit com l'altre haurien pogut morir si no haguessin estat atesos ràpidament pel SEM, ja que les ganivetades havien afectat òrgans vitals. La fiscal va considerar que l'acusat va cometre les ganivetades al tòrax amb la clara intenció de matar els dos nois.

«Em van començar a agredir»



Aquest dimarts, però, l'acusat i els seus amics (que van declarar com a testimonis) van negar els fets relatats per la fiscalia. Juan Manuel P. L. va explicar que va anar a parlar amb un noi marroquí per demanar-li on podia aconseguir haixix, però que, aleshores, inexplicablement, el seu interlocutor i amics seus es van posar violents i van començar a agredir-lo. «Van venir molts marroquins. I em van començar a donar cops, sense cap motiu. Un d'ells amb el cinturó», va assegurar.

Segons va dir, «jo no hi era tot, perquè anava begut», però va negar haver agredit ningú. «Vaig veure que un d'ells tenia un ganivet, li vaig agafar la mà per prendre-li i, durant el forcejament, em vaig fer un tall a la mà», va explicar, tot afegint: «no sé què va passar. Possiblement, durant el forcejament, vaig acabar punxant algú, o s'ho va fer ell mateix. Però va ser en defensa pròpia», va explicar. «Jo no sóc cap persona agressiva i vaig intentar escapar-me. No volia fer mal a ningú», va insistir.

Els agredits, en canvi, van assegurar que, després que Juan Manuel P. L. els demanés haixix, va ser ell qui va començar a agredir-los, tot traient-se una navalla de la butxaca. «Jo m'intentava defensar a cops de cinturó, per intentar que no m'ataqués amb la navalla. Però em va fer una punxada i em vaig marejar», va dir. L'altre noi agredit, que havia intentat ajudar el seu company, va rebre cinc ganivetades. Malferit, va anar caminant fins a la porta del seu domicili, situat a la Baixada dels Drets. «Volia anar a casa per agafar ganivets per defensar-me», va dir. Però es va desmaiar davant de la porta.

Testimonis externs i els Mossos van assegurar que va ser l'acusat qui va començar a atacar els agredits amb la navalla. L'advocada defensora, però, va voler desacreditar els testimonis assenyalant que són coneguts dels agredits.

Els Mossos, però, també van explicar que van trobar al cap de poca estona la navalla al pis d'un dels amics del presumpte autor, amagada en una canonada.