Unes 300 persones reten homenatge a la dona de Súria assassinada pel marit

Concentració ahir davant de l´ajuntament de Súria per rebutjar el crim masclista que hi ha hagut a la població MARTA PICH

Unes 300 persones van fer ahir a la tarda un emotiu minut de silenci per homenatjar Carmen González Ropero, la veïna de Súria de 79 anys que dimarts al matí va ser assassinada pel seu marit, Pablo L., de 82 anys, en el primer crim masclista del 2017 a tot Catalunya. Durant l'acte, el comerç del poble va tancar portes en solidaritat amb la família.

L'acte es va fer davant de l'ajuntament i va ser presidit per l'alcalde, Josep Maria Canudas, que estava acompanyat per tots els regidors i per altres autoritats, com ara la delegada del Govern, Laura Vilagrà, i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, a banda de representants del departament d'Interior i de l'Institut Català de les Dones.

La regidora de Benestar Social, Carme Besa, va llegir un manifest on va expressar la solidaritat amb la família, va condemnar la violència masclista i va desitjar que el crim de Súria sigui l'últim. El manifest va demanar «l'esforç de tots» per avançar cap a la plena igualtat entre homes i dones «des del compromís i el respecte», com a «millor homenatge que podem fer a les persones que han mort i que han patit o pateixen la violència de gènere».

L'alcalde, en declaracions als mitjans, després de recordar que és el segon crim en tres mesos que succeeix al barri dels Joncarets de Súria, va dir que es tracta d'una «casualitat» i que els dos casos són «aïllats». «Tothom que coneix Súria sap que és una població tranquil·la. En 40 anys, mai havia succeït una cosa així», va recalcar.

Per la seva banda, l'homicida, que es va intentar suïcidar després del crim apunyalant-se a l'abdomen, continuava ahir a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, recuperant-se de l'operació que se li va fer dimarts mateix. Els Mossos, que el continuaven custodiant a l'hospital, ahir encara no li van prendre declaració, i esperen poder-ho fer properament, abans que es compleixi el termini de 72 hores d'una detenció. Quan s'esgoti, el jutge decidirà la situació processal de l'home, ja que previsiblement haurà d'estar ingressat uns quants dies.