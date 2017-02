Endesa forma 240 bombers a les instal·lacions de Calders i Navarcles

Donar a conèixer les característiques d'instal·lacions elèctriques per millorar la seguretat de tots aquells que hi han d'intervenir si es produeix un incident. Amb aquest pretext, Endesa ha organitzat sessions informatives i de conscienciació sobre riscos elèctrics per a uns 240 bombers de la Generalitat al Bages i al Moianès. La setmana passada es va fer una de les jornades, que enguany s'impartiran durant el febrer i el març a la subestació de Calders, i en un centre de transformació de Navarcles, i en les quals participarà tota l'escala de categories de bombers.