Guàrdies civils es concentren avui a Manresa per defensar el cos a Catalunya

L'associació Unió de Guàrdies Civils es concentrarà avui dijous al migdia davant de la caserna de Manresa per defensar la presència del cos policial a Catalunya i per demanar respecte per la seva feina.

La convocatòria arriba unes setmanes després que membres de l'Esquerra Independentista de Manresa llancessin boles de pintura contra la caserna de la ciutat, situada a la carretera de Cardona.

En un comunicat enviat dimecres, l'Esquerra Independentista de Manresa va rebutjar la concentració i va assenyalar que es tracta d'una «clara provocació de l'espanyolisme més ranci».