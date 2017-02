Guàrdies civils vinguts d'arreu es concentren a Manresa per demanar "respecte"

Prop d'un centenar de guàrdies civils i de familiars vinguts de diferents punts de Catalunya i de la resta de l'estat s'han concentrat aquest dijous al migdia davant de la caserna de Manresa per reclamar a la ciutadania "suport i respecte" a la presència de l'institut armat a Catalunya, tal com han demanat amb una pancarta.

La convocatòria, organitzada per una associació professional del cos (la Unió de Guàrdies Civils), s'ha celebrat a Manresa arran de la protesta que l'esquerra independentista de la ciutat va fer el 13 de desembre passat contra la caserna de la ciutat, que va incloure atacs amb pintura a l'edifici.

Els organitzadors han reclamat "a la justícia i als governs" que "no banalitzin fets com aquest, que no ajudin a crear sensació d'impunitat, que no menyspreïn el principi d'autoritat, i que protegeixin als qui ens protegeixen".

L'associació afirma que el de Manresa és l'únic cas d' "assetjament" que ha patit la Guàrdia Civil en els últims mesos a Catalunya, però, segons ells, va ser prou greu perquè hagin decidit celebrar la concentració d'avui, en la qual han demanat que es respecti el cos policial "mentre la llei continuï dotant la Guàrdia Civil de competències a Catalunya".

Malgrat que els organitzadors han insistit en despolititzar l'acte, durant la protesta s'han vist dues banderes espanyoles i una d'antiindependentista i s'han sentit proclames a favor d'Espanya.

A més, durant la lectura de manifest, que s'ha llegit en català i en castellà, s'ha denunciat el suport de "partits polítics", en referència a la CUP, cap a les accions com la del 13 de desembre a Manresa. Segons el manifest, "el més lamentable i penós és el suport i instigació d'aquest tipus d'actes per part de partits polítics, alguns d'ells amb representació parlamentària, que dónen suport i inciten a actes i actituds xenòfobes i totalitàries".

En la concentració, també hi han participat alguns agents de la caserna de Manresa, tot i que no s'hi han vist els seus comandaments. Els concentrats, majoritàriament, provenien de fora.