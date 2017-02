Tres ferits lleus en un xoc entre tres vehicles, a la C-55, a Castellbell i el Vilar

Un sinistre en el qual s'han vist implicats tres vehicles ha deixat tres persones ferides de consideració lleu, aquest dijous a les 9 del matí, a la carretera C-55, al punt quilomètric 17, a l'alçada de Castellbell i el Vilar.

El xoc, que ha tingut lloc al carril que va en sentit Barcelona segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, ha provocat que un ocupant dels quatre cotxes implicats quedés atrapat a l'interior del vehicle, per la qual cosa, ha hagut de ser excarcerat pels Bombers, que hi han desplaçat dues dotacions. Dues persones més s'han fet ferides de caràcter lleu. Tots tres afectats han estat traslladats en dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Els Mossos d'Esquadra, que hi han desplaçat cinc vehicles, han tallat el carril en sentit sud durant mitja hora, quan els vehicles han estat retirats de la via. Durant l'estona que ha quedat tallat el trànsit, s'ha habilitat un dels carrils en sentit Manresa perquè hi poguessin circular els vehicles que anaven en sentit Barcelona. Segons explica el Servei Català de Trànsit (SCT), a causa del xoc i del posterior tall de via, s'han produït retencions lleus.