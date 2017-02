Dos anys de presó per a un conductor que va causar un xoc mortal a la C-16, a Cercs

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat aquest divendres a dos anys i dos mesos de presó un conductor que va causar un accident mortal a l'eix del Llobregat (C-16), a Cercs, la vigília de Nadal del 2013, a causa d'un excés de velocitat.

L'home, Ramon P. R., que ha acceptat la pena i ha reconegut els fets, no haurà d'ingressar a presó perquè no té antecedents, amb la condició, però, que faci un curs de seguretat viària i no delinqueixi durant un període de dos anys. La sentència, a més, també el condemna a la retirada durant quatre anys i mig del carnet de conduir.

Els fets van tenir lloc el 24 de desembre del 2013, cap a 3/4 de 2 del migdia. L'acusat, segons la sentència, conduïa el seu cotxe per l'eix del Llobregat (C-16), en sentit Barcelona, a una velocitat inadequada. A l'altura del punt quilomètric 101, al terme de Cercs, l'home, a causa de l'excés de velocitat i d'una falta d'atenció, va perdre el control del vehicle i va envair el carril contrari. En fer-ho, va xocar frontalment contra un Renault Clio que circulava correctament en sentit Bellver de Cerdanya.

Com a conseqüència, el conductor del Renault, Emili Sánchez Marín, de 75 anys d'edat, veí del nucli de Sant Jordi de Cercs, va resultar ferit molt greu i va ser evacuat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. L'endemà, dia de Nadal, va acabar morint a causa de la gravetat de les lesions.

Per la seva banda, la seva esposa, de 69 anys, que anava amb ell al mateix vehicle, va resultar ferida greu, amb diversos politraumatismes i fractura de vèrtebres, entre altres lesions. Tant l'acusat com l'home que viatjava de copilot al mateix vehicle van resultar ferits de caràcter lleu.

El processat, Ramon P. R., quan es trobava a l'hospital de Berga, va ser sotmès a una prova de sang per determinar el seu nivell d'alcoholèmia. L'home va donar un resultat de 0,51 mg/g per litre de sang, la qual cosa equival a una taxa de 0,25 mg/l d'aire espirat, que és el límit legal per poder conduir.

Inicialment, la fiscalia considerava que l'acusat havia tingut l'accident a causa de la ingesa d'alcohol, però aquest divendres ha retirat aquest punt de l'acusació, ja que la taxa d'alcoholèmia era mínima. D'aquesta manera, ha pactat amb l'advocat defensor una pena de conformitat de dos anys i dos mesos de presó, per un delicte d'homicidi imprudent i dos de lesions imprudents. Abans del judici, la fiscalia demanava quatre anys.