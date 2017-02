Enxampen un conductor circulant a 184 quilòmetres per hora per la C-14

Un conductor de 52 anys va ser enxampat aquest dijous al migdia circulant a 184 quilòmetres per hora per la carretera la C-14 al terme de Peramola, a l'Alt Urgell, on els Mossos d'Esquadra havien muntat un control de velocitat. En aquest tram de la via la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora. En concret, el control es va instal·lar a l'altura del punt quilomètric 147,1 i el vehicle a 184 quilòmetres per hora va passar per per aquest punt a les 12:51. Els agents van denunciar penalment al conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. L'home haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.