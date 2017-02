Gairebé un centenar de guàrdies civils vinguts d'arreu es manifesten a Manresa

Prop d'un centenar de guàrdies civils i de familiars vinguts de diferents punts de Catalunya i de la resta de l'estat es van concentrar ahir davant de la caserna de Manresa per reclamar a la ciutadania, i especialment a l'independentisme català, «suport i respecte» a la presència del cos a Catalunya.

La convocatòria, organitzada per una associació professional del cos (la Unió de Guàrdies Civils), es va fer a Manresa arran de la protesta que l'esquerra independentista alternativa va fer el 13 de desembre a la caserna de la ciutat, on van llançar pintura.

Els organitzadors van exigir «a la justícia i als governs» que «no banalitzin fets com aquest, que no ajudin a crear sensació d'impunitat, que no menyspreïn el principi d'autoritat, i que protegeixin els qui ens protegeixen».

L'associació va afirmar que el de Manresa és l'únic cas d'«assetjament» que ha patit la Guàrdia Civil en els últims mesos a Catalunya, però, segons ells, va ser prou greu per fer-los celebrar la concentració d'ahir, en la qual van demanar que es respecti el cos policial «mentre la llei continuï dotant a la Guàrdia Civil competències a Catalunya».

Tot i que els organitzadors van insistir a despolititzar l'acte, durant la protesta es van veure dues banderes espanyoles i una d'antiindependentista i es van sentir proclames a favor d'Espanya.

A més, durant la lectura de manifest, llegit en català i en castellà, es va denunciar el suport de «partits polítics», en referència a la CUP, cap a accions com la del 13 de desembre a Manresa: «el més lamentable és el suport i instigació d'aquest tipus d'actes per part de partits polítics, alguns dels quals representats al Parlament».