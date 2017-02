La jutge decreta presó provisional per a l'ancià de Súria acusat de matar la seva esposa

Una ambulància davant de la casa on va tenir lloc el crim, aquest dimarts al matí

Una ambulància davant de la casa on va tenir lloc el crim, aquest dimarts al matí ARXIU | D. B.

El Jutjat de Violència sobre la Dona de Manresa ha decretat aquest divendres al matí presó provisional per al veí de Súria de 82 anys, Pablo L., que va matar presumptament la seva esposa de 79 anys dimarts al matí i que després es va intentar suïcidar.

L'home, però, no entrarà encara a presó perquè continua ingressat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on es recupera de l'operació que se li va fer arran de les lesions. Segons ha pogut saber aquest diari, però, és previst que durant el dia d'avui divendres l'acusat sigui traslladat a un hospital penitenciari de l'àrea metropolitana. Quan se li dóni l'alta mèdica, aleshores ingresarà a presó.

Aquest divendres al matí, la jutge s'ha desplaçat fins a l'hospital manresà per prendre declaració al presumpte homicida i, posteriorment, ha decretat la resolució de presó provisional.

Els fets van tenir lloc aquest dimarts al número 22 del carrer Zurbarán, al barri dels Joncarets. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 9.23 del matí, quan una dels quatre fills del matrimoni es va adreçar al domicili familiar i es va trobar la seva mare ja sense vida i l'home ferit de gravetat per arma blanca, amb un ganivet clavat a l'abdomen, ja que s'havia intentat suïcidar.

El presumpte agressor va quedar detingut pels Mossos d'Esquadra i va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on el van operar i va quedar ingressat.

Els fets van causar una enorme commoció entre els veïns, alguns dels quals van explicar que el matrimoni era molt tranquil i que poques hores abans dels fets els havien vist passejant pel municipi.

Aquest ha estat el primer cas de mort per violència domèstica a Catalunya des de començament d'aquest any. El funeral per a la víctima mortal, Carmen González Ropero, serà aquest divendres, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Cristòfol de Súria.