Diversos menors investigats i quatre majors detinguts per robatoris al Berguedà

Els Mossos d'Esquadra van investigar a quatre menors, de nacionalitat marroquí, i domiciliats al Berguedà com a presumptes autors de tres robatoris amb força a l'interior de vehicle i tres furts, tots ells a la població de Berga. Arran de la investigació als menors d'edat, també van ser detingudes les persones a qui venien el material robat.



La investigació es va iniciar arran d'un augment de robatoris amb força interior de vehicle i de furts a la població de Berga a finals del 2016. Gràcies a les gestions realitzades pels agents, no només es van poder localitzar els 4 menors autors dels robatoris, sinó que també es va poder identificar a quines persones els hi venien el material sostret.



Després de setmanes de treball, els agents que portaven el cas, van detenir els tres homes que compraven el material, com autors d'un delicte de receptació. El primer va ser detingut el dia 6 de febrer, un home de 45 anys nacionalitat romanesa i veí de Berga; el segon va ser detingut el passat 8 de febrer, un home de 31 anys, nacionalitat marroquí i veí de Berga i l'últim va ser detingut el 10 de febrer, un home de 29 anys de nacionalitat marroquí i també veí de Berga.



Els mossos també van tenir coneixement que, els menors, amb els diners que aconseguien de la venda dels objectes sostrets, una bona part se'ls gastaven comprant drogues. Davant d'això, els agents van estar investigant fins a identificar i detenir a l'home que els venia aquestes substàncies. Sent detingut el passat 25 de gener per salut pública un home de 29 anys, de nacionalitat marroquí i veí de Berga.



Dos dels quatre detinguts van passar a disposició judicial el dia següent de la seva detenció al Jutjat d'Instrucció en Funcions de Guàrdia de Berga i el jutge en va decretar llibertat amb càrrecs. Els altres dos detinguts, va quedar en llibertat amb càrrecs després de declara. Els menors, hauran de comparèixer quan sigui requerits per Fiscalia de Menors.