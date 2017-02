Una dona resulta intoxicada en un incendi d'una cuina a l'Avinguda de les Bases de Manresa

Cinc dotacions dels Bombers han actuat per apagar les flames.

Cinc dotacions dels Bombers han actuat per apagar les flames. Marta Jovés

Un incendi ha afectat aquest migdia la cuina d'un habitatge a l'Avinguda de les Bases de Manresa. El foc s'ha declarat cap a dos quarts de dues d'aquest dilluns al número 97, 1r 2a. Com a conseqüència del fum, una dona ha resultat ferida i ha estat traslladada a l'Hospital General de Manresa.

Els Bombers han rebut l'avís a les 13:49h i han activat cinc dotacions que s'han desplaçat a l'indret. Ràpidament han pogut sufocar el foc a l'habitatge i han ventilat el fum de tot l'edifici en poc més d'una hora.

La propietària de l'immoble ha estat traslladada a l'Hospital de Manresa per inhalació de fum. Tres persones més de l'edifici han hagut de ser ateses pel SEM per inhalació de fum, però han estat donades d'alta in situ.