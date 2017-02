Vuit persones resulten intoxicades per un foc a l'interior d'un pis, a Manresa

Els Bombers de la Generalitat han estat alertats, a les 02.05 hores d´aquest dilluns a la matinada, d´un incendi a l´interior d´un pis a un immoble del carrer d´En Cirera, número 14, de Manresa. El foc ha afectat el primer pis, motiu pel qual el fum ha afectat també la resta del bloc.

El pis en el que s'han iniciat les flames estava habitat per un home d'uns quaranta anys que vivia amb el seu fill adolescent. Segons apunten els veïns de la zona, l'home era usuari dels serveis socials de l'Ajuntament i acumulava grans quantitats d'escombraries al seu domicili. Això i el fet que tingués la llum punxada són les principals hipòtesis que s'apunten com l'origen de les flames.

Fins al lloc s´han desplaçat sis dotacions dels Bombers (tres camions, l´autoescala i dos vehicles lleugers) que han treballat per extingir l´incendi que ha cremat una habitació d´un pis de la primera planta i han ventilat el pis (bàsicament menjador i una altra habitació) i l´escala comunitària afectats pel fum. A les 02.25 hores ja es donava el foc per controlat i poc després de les 03.00 hores extingit.

Com a mesura preventiva s´han desallotjat 19 veïns de les tres plantes de l´edifici. El SEM (Sistema d´Emergències Mèdiques), que ha desplaçat dues ambulàncies, ha atès un total de 13 persones de les quals 8 han estat traslladades, per intoxicació (entre lleu i menys greu) a l´Hospital de Manresa. Les altres cinc han estat donades d´alta in situ.

A les 03.34 hores tots els veïns han pogut retornar als seus domicilis excepte els veïns del pis afectat, dels quals se n´ha fet càrrec del seu allotjament els serveis socials de l´Ajuntament de Manresa.

Fins al lloc també s´han desplaçat efectius dels Mossos d´Esquadra i de la Policia Local.