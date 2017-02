Condemnen la número 2 de PxC de Manresa per falsejar la firma d'una candidata electoral

El Jutjat Penal 1 de Manresa va condemnar ahir a una pena mínima la número 2 de la llista de Plataforma per Catalunya (PxC) a les darreres eleccions municipals de Manresa, Thais Vázquez, de 22 anys d'edat, per haver falsificat la signatura d'una de les dues noies de Bellcaire d'Urgell que van ser incorporades com a candidates a la llista sense el seu consentiment. L'acusada va recòneixer l'autoria dels fets davant de la jutgessa però, després, en declaracions a Regió7, va assegurar que és innocent i que s'ha confessat culpable per evitar anar a judici i exposar-se a una condemna superior.

La pena que la seva advocada defensora va pactar ahir amb la fiscal va ser de sis mesos de presó, que no haurà de complir perquè no té antecedents, i de 1.080 euros de multa. La condemna de conformitat evitarà que Vázquez hagi d'anar a judici, on s'exposava a una pena de dos anys de presó i a una multa de 3.200 euros. En el judici, els Mossos tenien com a prova l'anàlisi cal·ligràfica d'una de les signatures falses, que concloïa que l'autoria era de Thais Vázquez (fet que ella continua negant malgrat l'acceptació de la sentència que va fer ahir davant de la jutge). L'autoria de l'altra signatura falsa es desconeix.

Els fets van tenir lloc entre el 21 de març i el 4 de maig del 2015. Segons la sentència, l'acusada (que es presentava de número 2 a la llista de PxC) i una altra persona no identificada van incloure a la candidatura, sense el seu coneixement ni consentiment, dues noies de Bellcaire d'Urgell (amigues de l'acusada) que voluntàriament li havien cedit el seu DNI amb altres objectius. L'acusada i la persona no identificada, segons la sentència, van signar per elles la Declaració Jurada del Candidat, destinada a incorporar-se a l'expedient electoral i dipositada a la Junta Electoral de Zona. Les dues noies de Bellcaire van ser situades a les posicions número 12 i 25 de la candidatura xenòfoba.

En les eleccions municipals, celebrades el 24 de maig del 2015, PxC no va aconseguir cap regidor a l'Ajuntament de Manresa, en uns comicis en què el partit xenòfob fundat per Josep Anglada va tenir una sonora patacada electoral a tots els municipis on es va presentar. El seu cap de llista a Manresa, Sebastià Llort, havia estat regidor l'anterior legislatura.

Ahir, Thais Vázquez va assegurar a aquest diari que ella, fins aleshores, no tenia cap vincle amb PxC, però que va acceptar anar de número 2 a la llista per fer «un favor» a Llort, amic personal de la seva família, ja que tenia molts problemes per situar gent a la llista manresana. «Però jo no sóc racista», va assegurar.

A banda de negar la seva culpabilitat (que una estona abans sí que havia assumit amb la jutge), Vázquez va assegurar a Regió7 que coneix la persona que va falsificar l'altra signatura (la qual, segons ella, és qui va falsificar totes dues firmes). «No és de Manresa, sinó de fora. Però no l'he delatat perquè, igualment, jo no m'hauria deslliurat del judici», va afirmar.