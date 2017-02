Ingressa a presó un home que tenia 1.500 plantes de marihuana a Piera

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han detingut un home de 42 anys, de nacionalitat de Macedònia, que tenia més de 1.500 plantes de marihuana en una casa abandonada. L'acusat ha ingressat a presó provisional després de declarar davant del jutge de guàrdia.

Els fets, segons ha explicat el cos policial aquest dimarts, van tenir lloc dijous de la setmana passada a la urbanització de Can Claramunt de Piera, on vivia l'acusat. Agents de la Policia Local van acudir al barri a causa d'una fuita d'aigua de grans dimensions en un dels carrers. I, quan van fer les corresponents comprovacions, van sentir una forta olor a marihuana provinent d´una finca, a l'interior de la qual hi havia una casa abandonada.

En aproximar-se a una de les finestres laterals, els agents van observar conductes d'extracció i que s'escoltava molt soroll d'aparells elèctrics. Davant d'aquests indicis, van decidir avisar als Mossos d'Esquadra.

Un cop els agents es van personar a l'indret, van poder constatar que, efectivament, hi havia una plantació de marihuana a l'interior de la casa. El responsable de la plantació, que es trobava a dins de la finca, va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.

En l'escorcoll del local, es van localitzar un total de 1.543 plantes en estat de creixement. Els agents van comprovar que les diferents estances estaven perfectament habilitades per realitzar-hi cultius intensius, amb un sistema de ventilació, reg i enllumenat per facilitar el creixement de les plantes.

El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada el qual en va decretar l'ingrés a presó.