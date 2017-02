L'home que va apallissar gratuïtament un avi a Manresa diu al judici que no se'n recorda

Peter Cyprich, el reincident que l'any passat va agredir greument un home de 81 anys a la plaça de Crist Rei de Manresa, a qui no coneixia de res, va assegurar ahir, en el judici sobre els fets, que no recorda l'agressió perquè en aquell moment estava atordit, ja que acabava de ser apallissat per un grup de joves. Però el fiscal, que demana cinc anys de presó per a ell, va assegurar que Cyprich, de 36 anys i de nacionalitat eslovaca, va agredir l'ancià «amb tota la intenció de fer-li mal» i que ho va fer per «desfogar-se» per la pallissa que acabava de rebre. El judici, celebrat al Jutjat Penal 2 de Manresa, va quedar vist per a sentència.



Els fets van tenir lloc el 16 de gener del 2016 cap a les 6 de la tarda a la plaça de Crist Rei. Diversos testimonis van explicar ahir que van veure com Peter Cyprich acabava de ser atacat per un grup de joves al passeig Pere III, amb qui s'havia barallat. Segons van detallar, els nois li havien donat un cop amb un patinet i li havien llançat una pedra al cap, que l'havia deixat estabornit a terra. Al cap de poc, es va aixecar, va arrencar a córrer i, de forma inesperada i sense articular cap paraula, va agredir un home de 81 anys que era a Crist Rei, esperant que la seva esposa tornés de passejar.



«No el vaig veure venir. Jo estava mirant Passeig amunt, i ell em va venir pel costat. Només recordo que em va llançar alguna cosa al cap, que vaig rebre una patacada molt forta i que vaig caure a terra», va relatar ahir l'ancià, que s'ha recuperat favorablement de les ferides (un traumatisme craniofacial i una ferida a l'ull que va requerir una intervenció quirúrgica). «Quan em vaig despertar, ja era a dins de l'ambulància», va afegir l'home a la jutgessa.



Els testimonis dels fets van explicar que Cyprich va llançar un anorac al cap de l'ancià i, tot seguit, li va donar dos cops de puny que el van fer caure. Un cop a ter-ra, l'acusat encara li va continuar donant diverses puntades de peu al cap, fins que va poder ser reduït per un grup de vianants.



En aquell moment, segons van afegir els testimonis, el grup de joves que prèviament havia atacat Cyprich es va presentar a l'indret i el van tornar a apallissar. Els mateixos vianants que havien reduït Cyprich van haver d'impedir aleshores que els joves continuessin apallissant l'eslovac. Els joves van fugir i Cyprich es va quedar quiet, assegut, amb les mans al cap, fins que van arribar els Mossos.



Ahir, Cyprich, que va arribar a judici emmanillat perquè ja és a la presó per altres casos, va declarar que, aquella tarda, havia begut i que només recorda una primera baralla que havia tingut a la Plana de l'Om amb diversos joves, que va dir que eren d'origen magribí.



Dos policies locals van confirmar que aquella tarda havien estat requerits en una baralla a la Plana de l'Om i que, quan hi van arribar, van trobar Cyprich amb lesions. Segons va explicar ell als policies, uns nois li havien intentat robar la cartera i el mòbil i l'havien agredit. Cyprich, però, no va voler presentar denúncia i no va voler ser assistit pel SEM. Poc després, l'acusat va tornar a ser atacat pels mateixos nois al Passeig, moment en què ell, després, va cometre l'agressió contra l'ancià.



El fiscal va qualificar ahir de curiós que, d'aquella tarda, l'únic que no recordi és l'agressió a l'ancià, i, en canvi, sí tota la resta. Va retreure a Cyprich «la gran violència» comesa «contra una persona anciana i indefensa» i va reclamar la seva condemna per «protegir la població». La defensa va demanar l'absolució i aplicar-li un eximent complet d'alteració física.