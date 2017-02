Nous despreniments a la carretera entre Castellar i Aguilar de Segarra

Les pluges que han caigut aquesta nit han provocat nous despreniments de pedres a la carretera N-141g, que uneix el nucli de Castellar amb Aguilar de Segarra (Bages). Les pedres han ocupat tot un carril de circulació i els veïns han alertat del perill que això suposa, ja que es tracta d'una carretera força circulada i on cada dia hi passa l'autobús escolar. La via, que és paral·lela a l'Eix, pateix nombrosos despreniments d'un talús de gairebé deu metres que, segons ha denunciat l'Ajuntament, "està mal fet". Per aquest motiu, el consistori no descarta denunciar la concessionària Cedinsa, que és la responsable de les obres. De fet, ni l'Ajuntament ni la Diputació de Barcelona, que és qui en una situació normal s'hauria d'ocupar del manteniment de la via, han volgut recepcionar mai l'obra perquè els tècnics consideren que està mal feta i que, per això, hi ha despreniments.