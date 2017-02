La policia de Sallent denunciarà l'arrencada dels rètols de "municipi per la independència"

La Policia Local de Sallent denunciarà aquesta setmana al jutjat de guàrdia de Manresa l'acte vandàlic en què es va arrencar un dels dos rètols del poble on s'especifica que és un "municipi per a la independència", i que les poblacions adherides a l'Associació de Municipis per a la Independència (AMI) tenen a les seves vies d'accés.

En la denúncia, la Policia Local hi incorporarà el vídeo que corre per les xarxes socials on s'aprecia la cara de l'autor dels fets. Malgrat tot, el cos policial no denunciarà cap persona com autora dels fets, ja que assenyala que aquesta tasca haurà d'anar a càrrec del jutjat. Malgrat que, per les xarxes socials, diferents persones apunten el nom i cognom de l'autor dels fets (ja que surt plenament identificat al vídeo), la Policia Local reserva per al jutge la funció d'investigar i denunciar la persona autora.