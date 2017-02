Tres ferits en un xoc múltiple entre quatre vehicles a la C-55, a Castellbell

Tres persones han resultat ferides, una de caràcter greu i les altres dues lleus, en un xoc múltiple en el qual s'han vist implicats quatre vehicles, a la carretera C-55, a l'alçada de Castellbell i el Vilar, aquest dimarts cap a les 7 del matí. Tots tres ferits han estat traslladats en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons ha informat el SEM.



Barreres obertes a la C-16

Arran de l'accident, que ha tingut lloc al punt quilomètric 18, s'ha tallat la circulació a la carretera C-55 en sentit sud durant una hora i mitja i s'han desviat els vehicles cap a la C-16. Fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) han informat que s'han aixecat les barreres al peatge de la C-16 de Sant Vicenç de Castellet a les 7.20 en tots dos sentits de la marxa "perquè també hi havia retencions en sentit nord" i que s'han tancat a les 9. Per tant, tots els conductors que han entrat a l'autopista en aquesta hora i mitja no han hagut de pagar peatge.

A causa del tall de trànsit i del desviament s'han format cues d'uns vuit quilòmetres, entre el punt quilomètric 18,00 i el 26,00, segons el SCT.



Un camió avariat complica encara més la situació

Aquest matí i també a la C-55, un camió avariat a l'alçada de Manresa en sentit Barcelona ha provocat retencions que s'han sumat a les que ja hi havia arran de la topada múltiple a Castellbell i el Vilar. En aquest cas, la incidència només ha durat deu minuts, ja que el camió, que s'havia quedat aturat en un dels carrils a les 8.25 ha pogut reprendre la marxa a les 8.36.